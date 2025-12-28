ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:58
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:32
ರಾಹು ಕಾಲ:
01-30 : 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
