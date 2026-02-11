ಚುರುಮುರಿ: ಕಲಾಪ ಪ್ರತಾಪ

<p>‘ಕಲಾಪದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಪಟ್ಟೆ! ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ನಿಮಗಿವೆ ಕಣ್ರೀ...’ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪತ್ನಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೊಗಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನಾವೂ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಾಪಗಳು ರಣರಂಗ ಆಗ್ತಿವೆ. ಜಟ್ಟಿ, ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಬೀಗಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲ್ಲು–ಬಾಣ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಕಲಾಪ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ನಾಲಿಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರ! ಹರಿತ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಬಹುದು!’</p>.<p>‘ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ’.</p>.<p>‘ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಗದೆ, ಒದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಗಂಟಲು ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಬೆವರು ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ತೋರಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿ ನೀವು!’</p>.<p>‘ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಬೆವರೂ, ಬಟ್ಟೆಯೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಇವತ್ತೂ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ... ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳವಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ...’ ಪತಿಯ ಹರಿದ ಜುಬ್ಬಾ ಬಿಚ್ಚಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಖಾದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಿದೆಯಂತೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾಪ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹರಿಯೋದು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಹಜ’.</p>.<p>‘ಆದರೆ, ಜನನಾಯಕರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಘನತೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂದು ಪೇಪರ್ನವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರೀ...’ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಪತ್ನಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಜುಬ್ಬಾ ತೊಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>