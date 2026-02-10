ಚುರುಮುರಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮಗಾ...

<p>‘ಲಂಚ, ಕಮೀಶನ್, ಲಂಚ, ಕಮೀಶನ್... ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಐ ಅವಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಲಂಚ, ಕಮೀಶನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ’ ತುರೇಮಣೆ ಸತ್ಯ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಂಗೆ ಹೇಳೇಳಿಕ್ಯಂದೇ ಲಂಚ, ಕಮೀಶನ್ ಇಸುಗಳೋ ಚಾಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಬಲದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬುಟ್ಟದೆ. ಯಾರು ಇಸುಗಂದೋರು ಅಂದ್ರೆ ‘ನಾನವನಲ್ಲ, ನಾನವನಲ್ಲ’ ಅಂತ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ’ ಅಂತಂದೆ.</p>.<p>‘ಬುಡಿ ಅತ್ತಗೆ. ರಾಜ್ಯದೇಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇಚಾರದೇಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ‘ವೈ’ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಕಬತ್ತಾದಲ್ಲಣೈ’ ಅಂತ ವೈಕಾರ ಹಾಕಿದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರಾಡ್ತಿರೋ ವೈ–ಕಮಾಂಡು ವೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮದಗುಡ್ತಾದೆ ಕಪ್ಪಾ. ಇದ್ಯಾಕಿಂಗೆ ಅಂತ<br>ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತುರೇಮಣೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ದಿಟ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ’ ಯಂಟಪ್ಪಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿತು.</p>.<p>‘ಅಣೈ, ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಾವಳಿ ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೋವಾಗ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ ಅಂದುದ್ರು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅದಮ್ಯಾಲೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸೋಜಿಗದಿಂದ ತುರೇಮಣೆಗೆ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ನೋಡ್ಲಾ, ‘ಕಾಶ್ಮೀರ ನಿಮಗೇ ಬುಡುಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾದ ಬಡ್ಡೇಗೂ ಹೋಗಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೈನ್ ಮಗಾ’ ಅಂತ ಟ್ರಂಪಣ್ಣ ಹೇಳಿಕ್ಯಂದಿರತನೆ’.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರೋ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಒಂದೂ ತಿಳೀವಲ್ದಾಗೇತಲ್ಲಣೈ...’</p>.<p>ತುರೇಮಣೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಕ್ಯಂದ್ರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>