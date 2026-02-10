<p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಸಹಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ ಯುವಪಡೆ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆದು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪ್ರಿಯ ಆಯುಷ್, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು 18 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುಂದುವರೆದು ‘ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್’ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>