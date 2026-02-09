ಜೆಡಿಎಸ್‌: ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ–ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ–ಜಯಮುತ್ತು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ–ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಎನ್., ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ–ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ., ಮೈಸೂರು ನಗರ–ಎಸ್ಬಿಎಂ ಮಂಜು, ಮಂಡ್ಯ–ಡಿ.ರಮೇಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಜಾ.ಕೆ.ಮಾಧವಗೌಡ, ಉಡುಪಿ–ಯೋಗೇಶ್ ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ–ಶಂಕರ ಭಮರಪ್ಪ ಮಾಡಲಗಿ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಹನುಮಂತ್ ಬಿ.ಮಾವಿನಮರದ, ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ–ಬಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ– ಗುರುರಾಜ ಹುಣಶಿಮರದ, ಹಾವೇರಿ–ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ಗೌಡ ಶಿವಣ್ಣನವರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ–ಸೂರಜ್ ನಾಯಕ್ ಸೋನಿ, ಬೀದರ್–ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲಾಪುರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ–ಮೀನಳ್ಳಿ ತಾಯಣ್ಣ, ಕೊಪ್ಪಳ–ಸುರೇಶ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>