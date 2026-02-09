ಚುರುಮುರಿ: ಲೋಕಲ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌

<p>ಪೇಪರು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ‘ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಿಇಒ ಇರತಾರೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಒಬ್ಬರು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರತೈತಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಒಂದೇ ಇರತೈತಲೇ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರತೈತಿ?’ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿತು.</p>.<p>‘ಅದೂ ಒಂದೇ ಇರತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲೋ?’ ನನಗೂ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ, ‘ಅಲ್ಲೇ ಇರೂದು ಮಜಾ. ಈಗ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರತಾವು. ತಿಳಕೋ!’ ಎಂದು ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಿತು. </p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಗದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಅವರೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್! ಕೈಪಕ್ಷದಾಗೆ ಯತೀಂದ್ರಣ್ಣನೇ ಲೋಕಲ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾರೆ’ ಎಂದು ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>‘ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಣಲೇ. ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೈಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಈಗೀಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಚ್ಚಾಗಳ ಮಾತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪತಾರೆ?’ </p>.<p>‘ಜನರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲು ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾ ರಂತೆ. ಖರೇ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಕನಸಿನಾಗೂ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದರು!’ ಎಂದಿತು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಆಹಾ! ಇನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡು ಕನಸು ಕಾಣೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ!’ ಎಂದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ.</p>.<p>‘ದಿಲ್ಲೀ ಹೈಕಮಾಂಡು ಕನಸು ಕಂಡರೂ, ಲೋಕಲ್ ಹೈಕಮಾಂಡು ಆ ಕನಸು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>‘ಇವರು ಹಿಂಗೇ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಕನಸು ದೂರ ಉಳೀತು’ ಎಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದ ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ? ಹತ್ತು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇವರ ಕನಸು’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣನೂ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>