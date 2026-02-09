<p><strong>ಢಾಕುಆಖಾನಾ (ಅಸ್ಸಾಂ):</strong> ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಕೇರಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆದ 79ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 8ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಢಾಕುಆಖಾನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಆಟವು ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (109ನೇ ನಿ.) ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು, ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ್ದವು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡವು ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4–3ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>