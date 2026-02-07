ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರನ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ

<p>ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಅವರು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನಿಕಾ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರನ ಅದ್ಧೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸಿರೀಶ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.Allu Arjun: ಕ್ಷಮಿಸಿ… ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.<p>ಜ.30 ಹಾಗೂ 31ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ದಂಪತಿ, ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಚೌಧರಿ, ನಟ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಕಂದುಕುರಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ನಯನಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. </p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ನಯನಿಕಾ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ನಯನಿಕಾ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>