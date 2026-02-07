ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ADVERTISEMENT

ಆಳ–ಅಗಲ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

T20 World Cup: ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 World Cup: ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರು
T20 World Cup: ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರು
CricketT20 World CupTeam IndiaT20 cricketT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT