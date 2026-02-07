T20 World Cup: ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರು

<p>2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಾದ– ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೋಷ್ತುಷ್ ಕೆಂಜಿಗೆ (30ಕ್ಕೆ3), ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರಾವಲ್ಕರ್ (18ಕ್ಕೆ2), ನಾಯಕ–ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ (50, 38ಎ) ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪಾಕ್ ಎದುರು ಕೌಶಲ ತೋರಿದ್ದರು. ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರು. </p><p>ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ, ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪರಿಪಾಟಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸುಮಾರು 40 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ, ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸೌರಭ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ಸೌರಭ್ 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಸೌರಭ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. .</p><p>ಅಲಬಾಮಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೋಷ್ತುಷ್ ಕೆಂಜಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರು. ಮೊನಾಂಕ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ 32 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ.<p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದರು. 2020ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಟಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಜಾಬಿನ ಫಗ್ವಾಡಾದಲ್ಲಿ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಆ ದೇಶದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಿಂದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿತ್ತು.</p><p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿದವರು. ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ! ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಆನಂದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು.</p><p>ಇಟಲಿ ತಂಡದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಬೌಲರ್, 2006ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಿಲಾನ್ ಬಳಿಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಗುರುದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದವರು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೌಲರ್ ಈಗ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರು 2024ರ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದರು. </p><p>ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜತಿಂದರ್ ಅವರು ಒಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 36 ವರ್ಷದ ಈ ಆಫ್ಬ್ರೇಕ್ ಬೌಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಮಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>