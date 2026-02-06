ಚುರುಮುರಿ: ಕೋತಿಗಳೂ ನಾಯಿಗಳೂ

<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರಗೆ ನಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದವು. ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಕುದುರೆ, ಕೋತಿ, ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವದನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಏಕಾಏಕಿ ಕೋತಿ, ನಾಯಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>‘ಅಲ್ರೋ, ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ವಾದೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೊನ್ನೆ ಇಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಜನ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕಳಲ್ಲ... ಥೂ, ನಿಮ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ...’ ಎಂದಿತು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಾವೇನು ಕಳ್ರಾ ಸುಳ್ರಾ? ಅಥ್ವ ಅಪಾಪೋಲಿಗಳಾ?’ ಕೋತಿ, ನಾಯಿ ವಾದಿಸಿದವು.</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹೆಂಗಾತು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಛೀ, ಥೂ ಅಂತ ಉಗಿದ್ರಂತೆ?’ </p>.<p>‘ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ... ಅದೂ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳು ಅವರವರೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮುದ್ದಾಡಿಕಂಡ್ರಂತೆ...’ ಎಮ್ಮೆ, ನಾಯಿ ಪರ ವಹಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಓ... ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅವರ ಪರ ವಾದಿಸ್ತೀಯ?’ ಕತ್ತೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಈಗ ನಾಯಿ, ಕೋತಿ ಇಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ?’ ಕುದುರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಓ... ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾತು. ನೀನೂ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳ ಕಡೇನೆ...’ ಎಂದು ಕತ್ತೆ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>‘ಈಗ ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ, ಕೋತಿ ಇಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಬೈದಿದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸೋಣ’ ಎಂದಿತು ಎತ್ತು.</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಮ. ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋಣ’ ಎಂದಿತು ಹೆಗ್ಗಣ.</p>.<p>‘ಓಕೆ, ಬೊಗಳೋದು ನಾಯಿಗಳ ಹಕ್ಕು, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದು ಕೋತಿಗಳ ಹಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಕೂಡದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು...’ ಕತ್ತೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಭೆ ಬರಕಾಸ್ತಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>