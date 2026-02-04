<p>ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ‘ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ’ (Thaai Kizhavi) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಮಾ ಬೆಹೆನ್’ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್.Bollywood: ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಜತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ?.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ‘ಜೀವನ ಚಕ್ರ’ ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರಚಂಡ ಕುಳ್ಳ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ತಮಿಳಿನ ‘ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಪೌನುತಾಯಿ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ನಟಿ ಇಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇ ಅವರ ಮೇಕಪ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. </p>.<p>ನಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಹಿಳೆಯಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು, ಮುಖ, ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕಿವಿ, ಕಿವಿ ಓಲೆ, ದೇಹ, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು, ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಟಿಯೂ ಕೂಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಮೇಕಪ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಧಿಕಾ ಅವರೇನಾ? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಶನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಹಳ್ಳಿಯ ವೃದ್ಧೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆ. 20ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>