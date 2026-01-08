Bollywood: ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಡಿಕೆ ಜತೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ?

<p>ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಜತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್’ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಜೋಡಿಯ ಜತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಸಿಕಂದರ್’ ಸಿನಿಮಾ 2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ‘ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ಮಾನ್’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>