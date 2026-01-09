<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಈ ಸಲದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ’ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. </p>.<p>ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p>ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತು. ಒಟ್ಟು 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 24 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು.</p>.<p>ಶಿವಾಂಗ್–ಅಯ್ಯರ್ ಮಿಂಚು</p>.<p>ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎದುರಿನ ಜಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ (45ಕ್ಕೆ5) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಔಟಾಗದೇ 65; 33ಎ, 4X4, 6X5) ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ (49; 59ಎ, 4X5, 6X1) ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (35; 39ಎ, 4X2, 6X2) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ದೇವದತ್ತ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ 14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. </p>.<p>ಇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೆಯ ಅವರು ಮಯಂಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಿವಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ಮೆರೆದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ ಅಜೇಯ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 47.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು 23.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದಿತು. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶ್ ದುಬೆ (40; 43ಎ) ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ (34; 35ಎ) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 78 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ (26ರನ್) ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (ಔಟಾಗದೇ 36) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಕರ್ನಾಟಕ: 47.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 207(ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ 49, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 35, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಟೀಲ್ ಔಟಾಗದೇ 34, ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ 45ಕ್ಕೆ5) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 23.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ208 (ಯಶ್ ದುಬೆ 40, ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ 34, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಔಟಾಗದೇ 65, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ 26, ತ್ರಿಪುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಔಟಾಗದೇ 36, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ 24ಕ್ಕೆ1, ಶ್ರೀಷಾ ಆಚಾರ್ 42ಕ್ಕೆ1, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ 36ಕ್ಕೆ1) ಫಲಿತಾಂಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>