Ranji Trophy 2026: ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ‘ರಾಜ’ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ

ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕಮ್ರನ್, ಸಾಹಿಲ್ ಶತಕ– ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪರದಾಟ–ಡೋಗ್ರಾ ಬಳಗದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ 

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

