ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿರುವ ರಾಜನಗರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಕಣಿವೆಯ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವು ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು. 

ತನ್ನ 67 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂಟು ಸಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಿಥೇಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎದುರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.10ಕ್ಕೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಡೋಲ್ ತಾಷಾದ ಸದ್ದು, ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೃತ್ಯವೂ ರಂಗೇರಿತು. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು.

ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡೋಗ್ರಾ ಬಳಗವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ತಾಸುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 93.3 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ!

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರವು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 291 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 57 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 94; 160ಎ, 4X11, 6X1) ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 16; 41ಎ, 4X2) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಮ್ರಾನ್ 189 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಾಹಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಧಾವಂತ ತೋರದ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆತಿಥೇಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಹುತೇಕ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ತಡೆದರು. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಹಾಕಿದ 83ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂಡ 576 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿಲ್ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿಲ್ ಒಂದು ರನ್ ಪಡೆಯಲು 14 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. 223 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಕುಣಿದಾಡಿ, ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿತು. ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ