ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
cricket

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್: ಟಾಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದ ಕಮ್ರಾನ್‌

ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಆಟಗಾರರ ಧೈರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಲ್ಲೊಗಳು (ಬ್ಯಾಟ್‌) ಅನೇಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಪ್ರಯಾಣ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತ
ದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್‌: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಸನಿಹ ಕಾಶ್ಮೀರ

Ranji TrophyRanji Cricket Trophy

