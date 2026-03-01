ಒಳನೋಟ | ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ: ಹಸಿರಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಜಯಪುರ

6.5 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸೀರಿಕರಣ:
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1300 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಭೂತನಾಳದಲ್ಲಿ 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಮಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ 400 ಹೆಕ್ಕೇರ್. ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ 100, ಬೇನಾಳ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಮದಬಾವಿ, ಹಲಗುಣಕಿ, ಬಬಲಾದ, ಸಾವಳಸಂಗ, ಮರಗೂರ, ಗೊಣಸಗಿ, ಬಿಜ್ಜರಗಿ, ಹಂದ್ರಾಳ, ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ, ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 6.5 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಆರ್ಎಫ್ಒ) ಸಂತೋಷ ಆಜೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.