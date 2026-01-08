ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಗವಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ: 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಅಕ್ಕಿ, 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಖಾಲಿ

ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ದಾಸೋಹ | ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಕೆ

ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ರಾಶಿ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ರಾಶಿ

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಭರತ್ ಕಂದಕೂರ  

ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ.
ರಾಮನಗೌಡ, ಗವಿಮಠದ ದಾಸೋಹದ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಗವಿಮಠದ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ರೂಢಿ.
ಇಮಾಮ್ ಬಿ., ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ದದೇಗಲ್‌
ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ
ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ
Gavi siddeshwar JaatreKoppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT