ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ; ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು

<p>ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾರಣಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇ 10 ರಿಂದ15ರಷ್ಟು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಮಂದವಾಗಿದ್ದು, ನರಗಳು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಚಳಿಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲೆಂದು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. <br></p></li><li><p>ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಚಲನವಲನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು.<br></p></li><li><p>ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ವೇಳೆ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.<br><br></p></li><li><p>ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ, ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು ಕೂಡ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p> </li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ<br><br><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong><br></p><p>ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ</p><p><br>ತಲೆ ಸುತ್ತು</p> <p>ಅಜೀರ್ಣ<br></p><p>ಭುಜ, ದವಡೆ ನೋವು<br></p><p>ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು<br></p><p>ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ<br><br><strong>ಪರಿಹಾರ</strong><br></p><ul><li><p>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವೆನೆ<br></p></li><li><p>ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು<br></p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು<br></p></li><li><p>ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು<br></p></li><li><p>ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡದಿರುವುದು<br></p></li><li><p>ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು<br></p></li><li><p>ಹಣ್ಣು,ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು</p> </li><li><p>ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p> </li></ul></li></ul>