ಚುರುಮುರಿ: ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಲೆಟರ್!

<p>‘ಏನ್ರಪಾ? ಈ ಎಐ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕಂಡ್ ಬುಟ್ಟವ್ರೆ’ ಮಾತಿಗೆಳೆದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಇ–ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾವ್ರೆ. ಲವ್ ಲೆಟ್ರು ಬರುದ್ರೇ ಮಜಾ ಇರೋದು!’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಅಂಗಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಾನೆ ಲವ್ವು ಅಂತೀಯಾ?’</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಲವ್ವು, ಅಧಿಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈಲಿರೋ ಡವ್ವು... ಅದ್ಕೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ವು!’</p>.<p>‘ಏಯ್ ಇದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಲೇ, ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಲೆಟರ್! ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಗೂ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಾದ್ರಾಗೆ ತಪ್ಪೇನೈತೆ’.</p>.<p>‘ಅದೇನೋ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಬಿಮ್ಮನೆ, ಕೈ ಅನ್ನದು ಜುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾನೋದಯ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯೋರು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಅದೆಂಗ್ಲಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಅವರೇನು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಓಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಟ್ಟವ್ರ?’ ಎಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಕೆಳಮನೆಯೋರು ಅದೂ ಇದೂ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ಕಂಡು ಡೆಲ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ನು ಅಂತ ಸುತ್ತುತಿರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳ ಕೈಗೆ ಸಸ್ತಾ ನಾವೇ ಸಿಗಾದು. ಅದ್ಕೇ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಲಾ, ಇಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ ಬರುದ್ರೆ ಎಂಗೆ? ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ ಧರ್ಮಛತ್ರವಾ? ಪತ್ರ ಬರ್ದೋರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ ಪುತ್ರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಯಕರು ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ದಿಟನೆಯ! ಇಂಗೇ ಲಾವ್ ಲಾವ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಮಾಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>