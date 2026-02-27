ಚುರುಮುರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಂ!

<p>‘ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ... ಒಂದು, ನಾನೂ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೇಳಬೋದಾ? ಎರಡು, ಎಐನಿಂದ ನಮ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಚಾದಂಗಡಿಗೆ ಹೊಡ್ತ ಬೀಳುತ್ತಾ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀನೂ ಕೇಳಬೋದು, ಕೊಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ... ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಗಮನೋ, ಬೋರ್ಡೋ ಹೊಡ್ಕೋ... ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ರೆ ನೀನೂ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಗೇ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡು...’</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್... ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಚಾದಂಗಡಿ ಕತಿ?’</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ನನ್ ಚಿಂತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದು ರೊಬೋಟ್ ತರ್ತಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಾ ಕೊಡುತ್ತೆ...’ ಮಂಜಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು.</p>.<p>‘ಹೌದಾ? ಉದ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ...’</p>.<p>‘ಥೋ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ, ಮಂಜಮ್ಮ ಇದ್ರೇನೇ ಚಾದಂಗಡಿ, ನಿನ್ ಕೈರುಚಿ ರೊಬೋಟ್ಗೆ ಬರಾಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ರೊಬೋಟ್ ಜತಿ ಈ ತರ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ?’ ತೆಪರೇಸಿ ತೆಲಿ ಒಗೆದ.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಎಐನಿಂದ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವಂತೆ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನ ರೊಬೋಟೇ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ?’ ದುಬ್ಬೀರನಿಗೆ ಆತಂಕ.</p>.<p>‘ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರಾತು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯೋರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಕೆಲ್ಸನ ರೊಬೋಟ್ ಮಾಡಾಕಾಗುತ್ತಾ?’ ತೆಪರೇಸಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಈಗ ಎಐ ವಿಷ್ಯ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಕೇರಳನ ‘ಕೇರಳಂ’ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ‘ಬೆಂಗಳೂರಂ’ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕಾಬಾರ್ದು?’ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ತನ್ನದೂ ಒಂದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಒಗೆದ.</p>.<p>‘ವಾವ್! ಬೆಂಗಳೂರಂ! ಈ ‘ರಂ’ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೇ ಒಂಥರಾ ಮಜ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ಥು ನಿನ್ ಮಕ್ಕೆ’ ಎಂದಳು ಮಂಜಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>