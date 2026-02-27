ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

T20 World Cup: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಿವೀಸ್‌ ಸ್ಪಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:55 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketT20 World CupEngland vs new zealand

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT