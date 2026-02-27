ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologysocial media

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕು ₹9.84 ಲಕ್ಷ; ಚಾರ್ಟೆಡ್‌ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:MEENAL GOEL</p></div>

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:MEENAL GOEL

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಫೆ. 4ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಫೆ. 4ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಫೆ. 4ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ?
bengaluruLiving cost

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT