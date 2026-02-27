ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕು ₹9.84 ಲಕ್ಷ; ಚಾರ್ಟೆಡ್‌ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೀನಾಲ್ ಗೋಯಲ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುವ 2BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ₹37,000 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಫೆ. 4ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ?\n.<p>ಬಾಡಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000, ಸಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ₹5,000, ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ₹4,000 ಹಾಗೂ ಮನೆಕೆಲಸದವರಿಗೆ ₹4,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ₹17,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹82,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹9.84 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀವು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ₹17,000 ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ನೀವು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಲಿತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುತ್ತೀರಿ, ಅದರಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಸ್ಐಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>