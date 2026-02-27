ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳು

ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ.
- ಎಯಾನ್ ಜೋನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
CricketDharwadRanji Trophyranji cricket

