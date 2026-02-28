ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

T20 WC | ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೂ ನಾಕೌಟ್‌ಗೇರದ ಪಾಕ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೆಮಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:24 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡಿದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್‌ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್

ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡಿದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್‌ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 

ಹೊಡೆತವೊಂದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌

ಹೊಡೆತವೊಂದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ 

CricketPakistanT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT