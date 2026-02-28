<p><strong>ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ:</strong> ಆರಂಭ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (100) ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (84) ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಪಾಕ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವನ್ನು 147 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 213 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಿಸಿದ ಲಂಕಾ ತಂಡವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ವೇಗಿ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಹಾಕಿದ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ದಸೂನ್ ಶನಕ (ಔಟಾಗದೇ 76;31ಎ) ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿ 22 ರನ್ ಬಾಚಿದರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಂಕಾ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಲಂಕಾ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ (3) ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರದಲ್ಲೂ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (23ಕ್ಕೆ 3) ದಾಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ (58;37ಎ, 4x4, 6x3) ಮತ್ತು ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶನಕ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಶನಕ ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಸೂರೆಗೈದು, ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೀಸಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಜಮಾನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 176 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಮಾನ್ 16ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸ್ಟಂಪ್ನಾಚೆ ಇದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಜೀವದಾನಗಳೂ ದೊರಕಿದ್ದವು. ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಮಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ (4x9, 6x4) ಸಿಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಆಡಿದರು. ಓವರಿಗೆ ಹತ್ತು ರನ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಪಾಕ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ 60 ಎಸೆತಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ. ಅವರು (323) ಒಂದೇ ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (319 ರನ್) ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.</p>.<p>ಜಮಾನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉದುರಿದವು. ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು 36 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದವು. ಜಮಾನ್– ಫರ್ಹಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾರೂ ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲಂಕಾ ಕಡೆ ಮಧುಶಂಕಾ 33 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<h2>ಸ್ಕೋರುಗಳು:</h2><h2></h2><p> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 212 (ಸಾಹಿಬ್ಝಾದ ಫರ್ಹಾನ್ 100, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 84; ಮಧುಶಂಕ 33ಕ್ಕೆ3, ಶನಕ 42ಕ್ಕೆ2). ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 207 (ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ 58, ದಸೂನ್ ಶನಕ ಔಟಾಗದೇ 76; ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ 23ಕ್ಕೆ 3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಸಾಹಿಬ್ಝಾದ ಫರ್ಹಾನ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>