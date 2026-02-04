‘ಮಾ ಬೆಹೆನ್’ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್

<p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಮಾ ಬೆಹೆನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರೆಯರಾದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ಕಿಶನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪೂಜಾ ತೋಲಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಬುಂಡಾಂಟಿಯಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್’ ಅಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.Bollywood : ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಯುವತಿಯರು.<p>ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಬಹಳ ದಿನವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾ ಬೆಹೆನ್ ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಜಯಾ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಧರ್ನಾ ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>