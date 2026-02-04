ಚುರುಮುರಿ: ಡಾನ್ಸ್‌ ರಾಜ ಡಾನ್ಸ್ ! 

<p>‘ಪ್ರತಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ದು ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಸ್ತಿದ್ರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಏನೂ ಕೊಡಿಸಲೇ ಇಲ್ವಲ್ರೀ...’ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ನೀನೇ ಚಿನ್ನ, ನಿನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೂಸಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ’ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>‘ಯಾಕ್ರೀ ಹೀಗಂತೀರ, ಹೇಗಿದೆ ಮೈಗೆ’</p>.<p>‘ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಮ್ಮ’</p>.<p>‘ಚಿನ್ನ ಬೇಡ, ಬೆಳ್ಳಿಯಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿ’ </p>.<p>‘ಈಗ ಮೌನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತೂ ದುಬಾರಿ’ </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ?’ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳಿನೂ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ’ </p>.<p>‘ಯಾಕ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ರೀ... ಬೆಳ್ಳಿ ಇಳಿಕೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ’ ಪೇಪರ್ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಳು. </p>.<p>‘ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟ<br />ರಲ್ಲೇ, ‘ಇದೇನ್ರೀ ಇದು, ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋ<br />ದೇನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೇನು...’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಯಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರೋರೆಲ್ಲ ಈಗ ಕುಣೀತಿದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ’ ವಿವರಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಥಟ್ಟನೇ ಏನೋ ಹೊಳೆದಂತೆ ಎದ್ದ ಹೆಂಡತಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಂಗಿತ್ತು ರೀ...’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಹೋಗ್ಲಿಬಿಡು ಆ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಈಗ್ಯಾಕೆ... ನಿನಗೇನು ಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾ?’ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕುಣಿಯತೊಡಗಿತು. </p>.<p>‘ಇದ್ಯಾಕ್ರೀ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೀ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ?’ </p>.<p>‘ನಿನಗಿಂತ ಚಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನಮ್ಮ, ಅದೆಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಲಿ. ಬಂಗಾರ ತರ್ತೀನಿರು ಬಂಗಾರ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೊರಗಡಿಯಿಟ್ಟೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>