ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ರಣಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್: ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಸಲಹೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:29 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketRanji Trophy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT