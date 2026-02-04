ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಮೀರಾಬಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಚಿನ್ನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:28 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
weight liftingMirabai ChanuWeightlifting Championship

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT