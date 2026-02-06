ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಅವರು ‘ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಡುವಣ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಗಲ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹರಿಯಾಣದ ಆಟಗಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 281ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು.</p><p>ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅವಧಿಯು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಳಿಯಲು ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಾಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡೆ. ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>