ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:57
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:32
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 : 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
