ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯನ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ | 25 ಮೀ. ಸೆಂಟರ್‌ ಫೈರ್‌: ಭಾರತ ಕ್ಲೀನ್‌ಸ್ವೀಪ್‌

ಅಂತಿಮ ದಿನವೂ ಆತಿಥೇಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:50 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್‌ ಪ್ರೋನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಫ್ತ್‌ ಕೌರ್‌ ಸಮ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಯೆಲಿಝವೆಟಾ ಬೆಝ್ರುಕೊವಾ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಾವಂತ್‌ –ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐ ಚಿತ್ರ
ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್‌ ಪ್ರೋನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಫ್ತ್‌ ಕೌರ್‌ ಸಮ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಯೆಲಿಝವೆಟಾ ಬೆಝ್ರುಕೊವಾ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಾವಂತ್‌ –ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಐ ಚಿತ್ರ
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT