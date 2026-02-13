T20 World Cup: ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಯುಎಇ; ಕೆನಡಾಗೆ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ (35ಕ್ಕೆ 5) ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಯನ್ಶ್ ಶರ್ಮಾ (ಔಟಾಗದೇ 74;53ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಯುಎಇ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಕೆನಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಹರ್ಷ್ ಥಾಕರ್ (50;41ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಎಇ ತಂಡವು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ಯುಎಇ ತಂಡವು ಹಾಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. </p>.<p>ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಸಿದ್ದೀಕ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದರು. ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್ (34;28ಎ) ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೊವ್ವಾ (21) ತಂಡವು ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾದರು. </p>.<p>ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಎಇ ತಂಡದ ಆರಂಭವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವು 12 ರನ್ ಗಳಿಸುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ (4) ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 66 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಯನ್ಶ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೇಬ್ ಖಾನ್ (51;29ಎ) ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ 84 (43ಎ) ರನ್ ಪೇರಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಜಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಸೊಹೇಬ್ ಔಟಾದರು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್ (ಔಟಾಗದೇ 1) ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರ ಪೂರೈಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> ಕೆನಡಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 (ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್ 34, ಹರ್ಷ್ ಥಾಕರ್ 50; ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ 35ಕ್ಕೆ 5). ಯುಎಇ: 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 151 (ಆರ್ಯನ್ಶ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 74, ಸೊಹೇಬ್ ಖಾನ್ 51; ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ 14ಕ್ಕೆ 3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>