ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-27
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ30 ಜನವರಿ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
