<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಲ್ (ನಿವೃತ್ತ) ತರ್ಸೆಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರೈಚ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ (ಅಶ್ವಾರೋಹಿ) ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ (ಇಎಫ್ಐ) ಕ್ರಮ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ 29 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಐಟಿಪಿಎಫ್) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತರ್ಸೆಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ –ಕಂ–ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ತರ್ಸೆಮ್ ಅವರು ಇಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ (2011) ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತರ್ಸೆಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ತಂದೆ, ಐಟಿಪಿಎಫ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರ್ಸೆಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಪೀಡನೆಯ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋನಿಪತ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಟಿಪಿಎಫ್, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತ ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನನಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಿಂದ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇದು ಸುಳ್ಳು ದೂರು’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಎಫ್ಐ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>