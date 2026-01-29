ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಆಡಿದ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಆತಿಥೇಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ದೆಹಲಿ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ ಆಡಿದರು. </p>.<p>ಎಂಸಿಎ–ಬಿಕೆಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ(ಎಕ್ಯೂಐ) 160ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ‘ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ’ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ದಿನದಾಟದ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಅವರ ತಮ್ಮ ಮುಷೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಮುಂಬೈ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯವುಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚೇಷ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವಸ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>