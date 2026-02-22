ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-54
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-34
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
