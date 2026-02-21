ಚುರುಮುರಿ | ಬಿಟ್‌ ಬಿಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ!

<p>‘ಏನ್ರಪ್ಪಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾವು ರಾಚ್ತಿದೆ. ಚಿಲ್ಟಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡೋರ್ಗಂಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜ್ವರ ಅಂಟ್ಕಂಡದೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ತುಟಿ ಹೊಲ್ಕಂಡಿರಬೇಕು’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ ಹರಟೆಕಟ್ಟೇಲಿ!</p>.<p>‘ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರ್ಗೂ ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬತ್ತೈತೆ, ಒಬ್ರು ಮೇಲೊಬ್ರು ನಮ್ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರುಗೆ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಒಡ್ತಾನೇ ಅವ್ರೆ’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಸಾರಿಗೆದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿ ಉಸ್ ಅಂತ ಉಸುರ್ ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿಓವರ್! ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಗೈತೆ, ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಹಿಂದೇನೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ್ರು ಬಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೇ ಬಂದೈತಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಾಪಿಚಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡುಗವ್ರಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ವೂ ಕಣ್ಲಾ! ಅವರ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ಮಹಾ ಹೇಳು? ಅವರಂತೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ನು, ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಸಿಎಂಗೂ ಬಜೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ವಚನಪಾಲನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ನಡೀತಿದೆ, ಅದ್ಕೇ ಅಲ್ವಾ ಟಿ.ವಿಯೋರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ‘ಬಿಟ್’ ತಗಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಾದು’.</p>.<p>‘ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹರಣ ಅಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಲೇ, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕತಾವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ? ಅಂಗೇ ಇದೂವೇ! ಇಲ್ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ‘ಬಿಟ್’ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೇನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬುಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಯೋಳಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಉಡುಗ್ರುಗೆ ಹಬ್ಬ, ರಾಜಕೀಯದೋರಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ!’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>