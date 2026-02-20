ಚುರುಮುರಿ | ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ!

<p>ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸುವ ಹಾಗೆ, ತಮಾಷೆಗೆ ‘ಬೌ ಬೌ’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ. ಪಟ್ ಅಂತ ಅವನಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ‘ಹಚಾ, ಹಚಾ’ ಎಂದಳು ಮಂಜಮ್ಮ. ಮಂಜಮ್ಮನ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ, ಯಾಕಲೆ ಬೊಗಳಿದ್ದು?’ ಕೇಳಿದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>‘ಇದು ಬೌ ಬೌ ನ್ಯೂಸ್... ಬೊಗಳಿದ್ದು ರೋಬೊ ನಾಯಿ’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ರೋಬೊ ನಾಯಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ?’ ಕೊಟ್ರನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ.</p>.<p>‘ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲೀಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ರೋಬೊ ನಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಅಂತ ಕೊಚ್ಕಂಡ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಅದು ಚೀನಾ ಮೇಡ್ ರೋಬೊ ನಾಯಿ!’</p>.<p>‘ಹೌದಾ? ಥೋತ್ತೇರಿ... ನಮ್ಮೋರಿಗೆ ಒಂದು ನಕಲಿ ನಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಂತಾ?’ ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ನಾಯಿ ನಮ್ ತರ... ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ ನಾಯಿಗಳ ತರ ಬೊಗಳುತ್ತಂತಾ? ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತಂತಾ?’ ತೆಪರೇಸಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಾನೆ ಇಲ್ಲಂತೆ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>‘ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾಯೀನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡು...’</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಹಚಾ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೊ ನಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂತಾ?’ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೊಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ಏನೋಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಅದು ರಾಜಕೀಯನೂ ಮಾಡುತ್ತಂತಾ?’</p>.<p>‘ನೋ ಐಡಿಯಾ... ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನಪ...’</p>.<p>‘ಲೇ ದುಬ್ಬೀರ, ನೀನ್ಯಾಕೋ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ?’ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಯಾಕೋ ಅರ್ಧ ತೆಲಿನೋವು...’</p>.<p>‘ತೆಲಿ ಎಷ್ಟಿರತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಬರ್ತತಿ... ಅದಿರ್ಲಿ, ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ?’</p>.<p>‘ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ಈ ನಾಯಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ...’</p>.<p>‘ಅಬಾಬಬ... ನಿಂಗೂ ಅರ್ಧ ತೆಲಿ ಐತಿ ಬಿಡಲೆ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>