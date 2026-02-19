ಚುರುಮುರಿ | ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿ!

<p>‘ಶಿವನೆ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲವರ್ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಹರನೆ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರ್ಯಾರೋ... ಶಿವ! ಶಿವ, ಶಿವ, ಶಿವ...’ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದೆ.</p>.<p>‘ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ’ ಕೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ.</p>.<p>‘ನಾನು ಹಾಡ್ತಿರೋದು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ...’</p>.<p>‘ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ... ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಯಿ, ನಾಯಿ ಬಾಲ, ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಕಾಣ್ತಿವೆಯಲ್ಲ...’ ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಾ ಕೇಳಿದಳು. </p>.<p>‘ಹೌದು, ನಾನೂ ನೋಡಿದೆ. ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಲಾನ<br />ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು, ಬಾಲವೇ ನಾಯಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ<br />ಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಲ, ಯಾರು ನಾಯಿ?’</p>.<p>‘ಇನ್ಯಾರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಿ, ಶಾಸಕರು ಬಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ’.</p>.<p>‘ಓಹ್, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ನಾಯಿ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು’ ನಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ. ನಾಯಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ, ನಿಯತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇನ್ನು, ಇರೋ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ್ಯಾವು, ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ್ಯಾವು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ’ ಎಂದಳು.</p>.<p>‘ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನೋಡು, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ…’</p>.<p>‘ಏಯ್, ಮಾರಾಯ್ರೇ! ಅದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಸುದ್ದಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರೀ...’ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ‘ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರಂತೆ. ಯಾಕ್ ಇರಬಹುದು ರೀ...’</p>.<p>‘ಹಾಂ... ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರಂತೆ’ ಎಂದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>