ಚುರುಮುರಿ | ಔಷಧರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p>ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಶಂಕ್ರಿ, 'ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ.</p>.<p>'ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ' ಅಂದರು ನರ್ಸ್.</p>.<p>'ಹೊರಗಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಔಷಧ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ವೆ?' ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>'ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ'.</p>.<p>ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ.</p>.<p>'ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲು ಉಳುಕಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಕೊಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲು ನೀವಿ ಉಳುಕು ತೆಗೆದು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತಿರಿ' ಎಂದರು ನರ್ಸ್. ಹಾಗೇ ಆಯ್ತು. ಕುಂಟುತ್ತಾ ಹೋದವನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದ!</p>.<p>'ತಮ್ಮ ಕೈಗುಣದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಠಿಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೂ ಗುಣಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ... ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಹೋಗಿ' ಎಂದರು ನರ್ಸ್.</p>.<p>'ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ ಸಾರ್' ಶಂಕ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಅಳುವ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು, 'ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮಗು ಗಂಟಲು ಕಿತ್ತುಬರುವಂತೆ ಅಳುತ್ತಿದೆ, ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂದಳು.</p>.<p>ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್, 'ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಮಗೂಗೆ ಕುಡಿಸಿ, ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು. ಹೆಂಗಸು ಹೋದರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಸಾರ್?' ಸುಮಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಕಲಿತೆ... ಸರಿ, ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ?' ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೊಸ ಕಾರು ತಂದಾಗಿನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್' ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಹೊಸ ಕಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>