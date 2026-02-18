ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ, ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಹದಾಸೆ
ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:30 IST
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 10 ಕಿ.ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಎನ್.ಎಲ್.ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ

