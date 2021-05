Covid-19 India Update: 2.11 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು; 3847 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2.11 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ, 3,847 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ 21.57 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 33.69 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.

India reports 2,11,298 new #COVID19 cases, 2,83,135 discharges & 3,847 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry

Total cases: 2,73,69,093

Total discharges: 2,46,33,951

Death toll: 3,15,235

Active cases: 24,19,907

Total vaccination: 20,26,95,874 pic.twitter.com/C7OxNW18fA

— ANI (@ANI) May 27, 2021