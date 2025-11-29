ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನ: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಯಾದವ್

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಯಾದವ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:52 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:52 IST
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಮೂಲಕ  ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ
– ಸಚಿನ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ
Constitution

