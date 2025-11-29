ಕೋಡೈನ್‌ ಇದ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌: 12 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p><strong>ವಾರಾಣಸಿ</strong>: ಕೋಡೈನ್ (ಮಾದಕವಸ್ತು: ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 26 ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘12 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜನಾಬ್ ಅಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>