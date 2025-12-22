ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆಂಧ್ರದ ಮುಸಲ್ಮಾನೇತರ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ: ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ಕಳವಳ

ಸಿಬಿಐ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೇಳಿಕೆ; ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:44 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Andrapradesh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT