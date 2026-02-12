<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ:</strong> ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಕಸ್ಟಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ‘ಕೈ’ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ.<p>ದೂರುದಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ ನಡುವೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೌಸರ್ ಎಡಪ್ಪಗತ್ತ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ದೂದುದಾರೆ ವಿವಾಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಳಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರನ್ನು ತನ್ನ ಆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನುಡಿಯಿತು.</p><p>ದೂರುದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ನಡುವಿನ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಬಲವಂತವನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಶಾಸಕ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ.<p>ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು </p><p>ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾದ ಬಳಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನುಡಿದಿದೆ.</p><p>ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ತೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.ಕೇರಳ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>