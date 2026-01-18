ಟ್ರಂಪ್‌ ‘ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ ಸೇರಬಯಸುವ ದೇಶಗಳು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಬೇಕೇ ?

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ‘ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಆದರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ‘ಬ್ರೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ‘ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ಯ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>