ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ:ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ; ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:23 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EditorialEuropean UnionFTA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT