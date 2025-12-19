ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವಿ, ಉತ್ತಪ್ಪ, ನಟ ಸೋನು ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹1000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ, ಬಂಗಾಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಂಕುಶ್ ಹಾಜ್ರಾ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌತೇಲ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ, ₹1.26 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ₹2.02 ಕೋಟಿ, ಸೂದ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಟಿ ಮಿಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹59 ಲಕ್ಷ, ಹಾಜ್ರಾ ಅವರ ₹47 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರ ಒಡೆತನದ ₹8.26 ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ₹11.14 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>